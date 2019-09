Landtag : Landtag startet mit der Haushaltsberatung für 2020 und 2021

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kehrt heute aus der Sommerpause zurück. In der ersten Sitzung soll die Elternbeitragsfreiheit in den Kitas vom kommenden Jahr an beschlossen werden. Laut Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wird das Land künftig 321 Millionen Euro pro Jahr für die Kindertagesförderung ausgeben. Die Erziehergewerkschaft GEW fordert zusätzliches Geld für die Verbesserung der Betreuungsqualität, zum Beispiel für kleinere Kindergruppen. Sie plant vor der Landtagssitzung eine Demonstration am Schloss, in dem das Parlament tagt.

von dpa

04. September 2019, 02:40 Uhr

Außerdem beginnt der Landtag mit den Haushaltsberatungen. Die Regierung legt ihren Entwurf in erster Lesung vor. Es ist ein Rekordhaushalt mit fast 9,4 Milliarden Euro Ausgaben im kommenden Jahr. 2021 sollen es knapp 9,1 Milliarden sein. Im vergangenen und diesem Jahr umfasst der Landeshaushalt jeweils gut 8 Milliarden Euro. Die Kita-Beitragsfreiheit ist einer der Posten, die für die künftige Ausgabensteigerung verantwortlich sind. Außerdem soll es mehr Polizisten geben und die Kommunen sollen finanziell bessergestellt werden. Auch ist geplant, dass mehr Geld in die Bildung fließt.