Landtag : Landtag streitet über Strategiefonds

Der umstrittene Strategiefonds der SPD/CDU- Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern wird erneut Thema im Landtag. Auf Initiative der Linken diskutiert das Parlament heute (9.00 Uhr) über die Verteilung des Geldes aus dem millionenschweren Fonds und das Haushaltsrecht des Landtags. Die Linke hat eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht in Greifswald gegen den Strategiefonds angekündigt, weil sie das Etatrecht des Landtags verletzt sieht. Dem widersprachen die Regierungsfraktionen wiederholt, weil der Finanzausschuss des Landtags die Mittel freigebe.

von dpa

01. Juni 2018, 06:50 Uhr

Erwirtschaftet das Land einen Haushaltsüberschuss, soll ein Viertel davon in den Strategiefonds fließen. Er soll unbürokratisch Hilfen für Kommunen, Schulen und benachteiligte Regionen ermöglichen. In den beiden vergangenen Jahren flossen jeweils knapp 64 Millionen Euro in den Fonds. Mitte Mai gab der Finanzausschuss 24 Millionen Euro für 129 Projekte frei.