Landtag : Landtag sucht nach Zukunft für Schweineschlachtung in MV

Eine Woche nach dem Ende der Schweineschlachtung im Schlachthof Teterow (Landkreis Rostock) befasst sich der Landtag heute mit den Folgen. Sowohl die Regierungsfraktionen CDU und SPD als auch die Fraktion Freie Wähler/BMV haben dazu Anträge vorgelegt. Die Landesregierung solle alles tun, um die Suche nach einer langfristig tragfähigen Lösung zu unterstützen, fordern die Regierungsfraktionen.

von dpa

06. September 2019, 01:09 Uhr

Alle Fördermöglichkeiten sollten ausgeschöpft werden. Außerdem müssten die Erzeuger gebündelt werden, um die notwendige Zahl Schlachttiere für einen wirtschaftlichen Betrieb bereitzustellen. Ohne Schlachtung in Teterow gebe es negative Auswirkungen auf den Tierschutz, warnen SPD und CDU. Die Transportwege würden sich verlängern, wodurch eine Unvereinbarkeit mit bestehenden Tierschutzlabels entstehen könne.

Die Fraktion Freie Wähler/BMV schlägt unter anderem vor, einen möglichen neuen Betreiber vorläufig von Abgaben für Wasser und Abwasser zu befreien, ihm Gebühren für die Fleischbeschau zu erlassen und ihn zeitweise von der Gewerbesteuer zu befreien.

Der Schlachthof in Teterow, der zum dänischen Konzern Danish Crown gehört, ist der einzige Großschlachthof in MV. In Spitzenzeiten sind dort bis zu 12 000 Schweine pro Woche geschlachtet worden. Die 29 anderen, deutlich kleineren Schlachthöfe im Land schlachten nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) zusammen rund 29 500 Schweine pro Jahr.