Landtag : Landtag trägt neue Werftenhilfe des Landes einstimmig mit

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern trägt die neue Millionen-Hilfe der Landesregierung für die MV-Werften mit. Das Parlament bekräftigte in einer Sondersitzung am Donnerstag einstimmig die zuvor erfolgte Zustimmung des Finanzausschusses. Zwei AfD-Abgeordnete nahmen an der Abstimmung nicht teil und gaben anschließend eine persönliche Erklärung ab.

von dpa

18. Juni 2020, 16:05 Uhr

Das Land gibt damit grünes Licht für die Auflösung festliegender Sicherheitsreserven des asiatischen Genting-Konzerns bei Banken in Höhe von 175 Millionen Euro. Damit soll Zeit bis September gewonnen werden. Dann wollen die MV-Werften unter den Corona-Schutzschirm des Bundes schlüpfen. Dort hoffen sie auf 570 Millionen Euro.