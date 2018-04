Landtag : Landtag über Beziehungen zu Russland und Vergabegesetz

von dpa

25. April 2018, 06:52 Uhr

Ungeachtet der angespannten deutsch-russischen Beziehungen sucht Mecklenburg-Vorpommern weiter engen Kontakt zu seiner Partnerregion Leningrader Gebiet. Auf Antrag der Regierungsfraktion SPD befasst sich der Landtag am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) in der Aktuellen Stunde mit dem Thema. Viele Menschen im Land verfolgten die internationalen Entwicklungen mit großer Sorge. Da sei es wichtig, auf regionaler Ebene im Gespräch zu bleiben und den Austausch zu suchen, erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Erst am Freitag hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin den russischen Botschafter Sergej Netschajew empfangen und ihn zum dritten Russland-Tag am 17. Oktober nach Rostock eingeladen. In der April-Sitzung berät das Parlament erstmals auch über das neue Vergabegesetz. Mit der Änderung soll erreicht werden, dass nur noch Firmen öffentliche Aufträge erhalten, die ihren Mitarbeitern einen Stundenlohn vom mindestens 9,54 Euro pro Stunde zahlen.