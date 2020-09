Im Eilverfahren verlängert Mecklenburg-Vorpommern die Regelstudienzeit an Universitäten und Hochschulen coronabedingt um ein Semester. Nur zwei Tage nach Einbringung der Gesetzesänderung will der Landtag in Schwerin am Freitag (9.00 Uhr) abschließend darüber beraten und die befristet geltende Regelung verabschieden.

von dpa

25. September 2020, 02:22 Uhr