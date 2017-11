Landtag : Landtag will Weg zu landesweiter Ehrenamtskarte ebnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Der Schweriner Landtag will den Weg für eine landesweit gültige Ehrenamtskarte ebnen. Zur Parlamentssitzung am heutigen Donnerstag haben sowohl die Regierungsfraktionen von SPD und CDU als auch die oppositionelle Linke Anträge dazu vorgelegt. Nach den Vorstellungen der Koalition soll die Regierung bis Oktober 2018 ein Konzept für die Ehrenamtskarte entwickeln. Die Linke will schon bis März kommenden Jahres wissen, wie die Karte aussehen soll, mit der das unentgeltliche Wirken für Mitbürger und die Arbeit in Vereinen gewürdigt wird. Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, hatte sich immer wieder für eine landesweite Ehrenamtskarte eingesetzt. Rostock würdigt schon seit 2011 besondere Leistungen mit einer lokalen Ehrenamtskarte. Landesweit sind rund 600 000 Menschen ehrenamtlich aktiv.

