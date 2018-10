Gesundheit : Landtag wird zur Impfstation: Impfbereitschaft stärken

von dpa

23. Oktober 2018, 11:48 Uhr

Ein Jahr nach dem Landtagsbeschluss für eine großangelegte Impfkampagne in Mecklenburg-Vorpommern wird der Landtag selbst zur Impfstation. Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) verabreichen Mitarbeiter des Gesundheitsamts Schwerin am Mittwoch im Schweriner Schloss, dem Sitz des Parlaments, kostenfrei Grippeschutzimpfungen sowie Kombinationswirkstoffe gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung. Zudem seien Impfungen gegen Pneumokokken, Verursacher schwerer Infektionen, möglich. Das Medizinerteam sei von 11.00 bis 17.00 Uhr am Haupteingang des Schlosses im Einsatz. Die öffentliche Impfaktion findet im Rahmen der landesweiten Kampagne «MV impft - gemeinsam Verantwortung übernehmen» statt, die Anfang Oktober gestartet worden war.