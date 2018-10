Landtag : Landtag zeigt Herz für Spitzensport

von dpa

25. Oktober 2018, 14:54 Uhr

Der Landtag in Schwerin hat sich am Donnerstag einmütig zum Erhalt der Bundesstützpunkte für den Leistungssport in Mecklenburg-Vorpommern bekannt und die Regierung aufgefordert, sich beim Bund für eine langfristige Sicherung der Standorte einzusetzen. Das Land verfüge über gute Trainingsmöglichkeiten und versierte Trainer, die auch weiter der Förderung des Spitzensports dienen sollten. «Wir wollen die Talente in Mecklenburg-Vorpommern halten und zu erfolgreichen Athleten entwickeln», sagte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller. Zwar gebe es die Zusicherung, dass eine Schließung von Bundesstützpunkten vom Tisch ist. Doch gelte das für die Leistungszentren für Kanu und Triathlon in Neubrandenburg und Segeln in Rostock-Warnemünde bislang nur bis 2020. Sportministerin Birgit Hesse (SPD) kündigte an, sich bei der Fachministerkonferenz im November für die Stützpunkte im Nordosten stark zu machen.