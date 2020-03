Landtag : Landtags-Antrag zur Ächtung von Hass und Hetze

Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. Gleich nach der Fragestunde zu Beginn der Sitzung befassen sich die Abgeordneten mit einem fraktionsübergreifenden Antrag. Darin machen SPD, CDU und Linke deutlich, dass Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz in der Gesellschaft haben dürfen. Die Verbreitung von Hass und Hetze wird geächtet. Wie aus dem Antrag hervorgeht, reagieren die drei Fraktionen damit auf die mutmaßlich rassistisch motivierten Morde von Hanau, Halle und Kassel. Die AfD sieht sich durch das Vorgehen der anderen Fraktionen ausgegrenzt und fordert in einem eigenen Antrag eine Zusammenarbeit aller Abgeordneten nach Maßgabe der Verfassung.

von dpa

12. März 2020, 03:33 Uhr

Wie schon am Mittwoch steht erneut die Sicherung einer leistungsfähigen medizinischen Versorgung im Nordosten auf der Tagesordnung. Zudem wollen sich die Abgeordneten unter anderem mit der Hochschulentwicklung im Land, der Kinderbetreuung, der Stärkung von Kinderrechten und auch mit der Beflaggung von Landtag und Plenarsaal befassen.