Wahlen : Landtags- und Bundestagswahl: CDU mit Listenparteitag

Rund 150 Vertreter der CDU Mecklenburg-Vorpommerns treffen sich am Samstag in Güstrow, um die Landeslisten für die Bundestags- und die Landtagswahl am 26. September zu bestimmen.

Güstrow | Wie ein Parteisprecher am Montag sagte, kommen sie unter Pandemiebedingungen in der großen Sport- und Kongresshalle zusammen. Dabei wird erwartet, dass CDU-Landeschef Michael Sack auf den ersten Platz der Liste zur Landtagswahl gewählt wird. Diesen P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.