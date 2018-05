Prozesse : Landtagsabgeordneter Arppe wegen Volksverhetzung verurteilt

Rostock (dpa/mv) – Im Berufungsprozess gegen den ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Holger Arppe wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung will das Landgericht Rostock heute sein Urteil verkünden. Arppe soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft im Jahr 2010 Urheber eines volksverhetzenden Interneteintrags gewesen sein. Dort waren die Britischen Inseln als Quarantäne-Insel bezeichnet worden, die so für alle in der EU lebenden Moslems genutzt werden könnten. Arppe war 2015 für diesen Eintrag vom Amtsgericht Rostock zu 2700 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze à 30 Euro) verurteilt worden.

von dpa

14. Mai 2018, 14:56 Uhr

Das Landgericht Rostock hat den früheren AfD-Landesvorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern, Holger Arppe, wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro (90 Tagessätze à 100 Euro) verurteilt. Das Gericht sah es am Montag als erwiesen an, dass der derzeit fraktionslose Landtagsabgeordnete 2010 unter seinem Pseudonym auf einem Internet-Portal einen Beitrag geschrieben hat, der Muslime herabwürdigt und zum Hass gegen sie anstachelt. Der Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert, da Arppe nicht Urheber des Beitrags und dieser auch nicht volksverhetzend gewesen sei. Arppe war 2015 für diesen Eintrag vom Amtsgericht Rostock zu 2700 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze à 30 Euro) verurteilt worden.