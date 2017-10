Landtag : Landtagsfraktionen erwägen neuen Umgang mit AfD

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

16.Okt.2017

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Krüger, sagte am Montag in Schwerin: «Ich bin dafür, bei radikalen Anträgen der AfD im Landtag den Schweriner Weg zu gehen.» Das müsse jetzt mit allen besprochen werden. Die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg, äußerte sich ähnlich, will das Thema aber zunächst in ihrer Fraktion diskutieren, wie sie sagte.

Der sogenannte Schweriner Weg war nach dem Einzug der rechtsextremen NPD in den Landtag im Jahr 2006 von den anderen Fraktionen beschlossen worden. Er sah vor, dass auf Anträge der NPD nur ein Abgeordneter der anderen Fraktionen für alle zusammen erwidert - ungeachtet möglicherweise unterschiedlicher Positionen der Parteien.