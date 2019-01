Landtag : Landtagsfraktionen in Klausur: AfD und Linke beginnen

Die Fraktionen im Schweriner Landtag starten ihre traditionellen Winterklausuren. Dabei stecken sie in auswärtigen Sitzungen die strategischen Ziele für das neue Jahr ab. Den Auftakt machen am Dienstag AfD und Linke. Am Mittwoch folgen die SPD-Abgeordneten, CDU und Freie Wähler/BMV dann Ende Februar.

von dpa

29. Januar 2019, 03:43 Uhr

Vier Tage lang will die AfD-Fraktion in Heringsdorf auf Usedom unter anderem über die Entwicklung des ländlichen Raumes, die Energiewende und den Stand der Digitalisierung beraten. Die Linksfraktion hält ihre Winterklausur erneut in Banzkow bei Schwerin ab. Dort will sie zum Auftakt über Maßnahmen gegen die soziale Spaltung und gegen Wohnungsnot diskutieren. Obwohl der Landtag erst 2021 neu gewählt wird, dürfte dennoch auch das Thema Wahlen eine Rolle spielen. Eine Reihe der Landespolitiker tritt auch zur Kommunalwahl Ende Mai an. Zudem wird dann auch das EU-Parlament gewählt.