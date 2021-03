Wahlen : Landtagswahl: Parteichef Sack auf Listenplatz eins der CDU

Der CDU-Landesvorsitzende Michael Sack wird seine Partei im anstehenden Landtagswahlkampf als Spitzenkandidat anführen.

Güstrow | Sack erhielt am Samstag beim Listenparteitag in Güstrow 139 Stimmen, 150 Vertreter waren stimmberechtigt. Acht Vertreter stimmten mit Nein. CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller überreichte ihm anschließend ein weißes T-Shirt mit einer großen Eins. „Wir sind jetzt in Richtung September unterwegs“, betonte Sack. Die 150 Parteimitglieder waren in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.