Wahlen : Landtagswahlkampf: SPD mit drei Ministern in Vorpommern

Die SPD Mecklenburg-Vorpommern startet in Vorpommern mit drei Ministern in den Landtagswahlkampf für 2021. Wie ein Sprecher des Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald am Donnerstag sagte, ist Bildungsministerin Bettina Martin am Abend in Pasewalk ohne Gegenkandidaten einstimmig gewählt worden. Der Wahlkreis 36, wo die 54-Jährige erstmals antritt, umfasst die Ämter Löcknitz-Penkun und Uecker-Randow-Tal mit den Städten Pasewalk und Strasburg an der Grenze zu Polen. Hier hatte 2016 die AfD das Direktmandat gewonnen.

von dpa

13. August 2020, 20:36 Uhr