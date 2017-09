Tiere : Landwirt filmte Wölfe: Tote Schafe bei Pritzenow gefunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Der Schafhalter habe wenige Tage vorher schon ein getötetes Schaf entdeckt, das aber nicht gemeldet. Die Schafe sollen keinen geschlossenen Zaun als Sicherung gehabt haben.

Der Fahrer hatte dem Zeitungsbericht zufolge in der Nacht zum 12. September mit einer Raupe den Acker für die Herbstbestellung vorbereitet, als er gegen 23.00 Uhr zwei Wölfe beobachtete. Diese seien fast zwei Stunden in der Nähe des Fahrzeuges geblieben, weshalb der Landwirt sie per Handy gefilmt habe, aber auch nicht ausgestiegen sei.

