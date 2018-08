Notfälle : Landwirt verweigert nach Unfall Arztbesuch und stirbt

von dpa

15. August 2018, 19:12 Uhr

Ein 55-jähriger Landwirt ist bei einem Arbeitsunfall bei Borrentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann am Mittwochvormittag zunächst mit einer Forke selbst am Kopf verletzt, sich dann aber geweigert, einen Arzt aufzusuchen. Am Nachmittag habe er dann mit einer Landmaschine auf einem Acker bei Borrentin gearbeitet. Dort ist er nach Angaben eines Zeugen plötzlich bewusstlos zusammengebrochen. Ein Notarzt habe den Mann zwar noch reanimiert. Letztlich sei der 55-Jähre dann aber doch gestorben.