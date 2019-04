Agrar : Landwirte fordern vor Düngeverschärfung genauere Messung

Mecklenburg-Vorpommerns Bauern fordern genauere Messergebnisse für das Grundwasser, bevor bundesweit strengere Düngeregeln verabschiedet werden. «Wer es Ernst meint mit Gewässerschutz kommt um punktgenaue Messungen nicht herum», sagte Landesverbandspräsident Detlef Kurreck am Donnerstag beim Bauerntag in Linstow (Landkreis Rostock). Überhöhte Nitratwerte dürfe man nicht ignorieren, aber pauschale Einschränkungen für alle seien der falsche Weg. Wenn die jetzt vorliegenden Pläne der Bundesregierung ab 2020 umgesetzt würden, könne in einigen Regionen im Nordosten kein Qualitätsweizen mehr produziert werden. Das würde sich auch auf Handel und Transport auswirken.

von dpa

04. April 2019, 11:35 Uhr

Wegen hoher Nitratbelastung im Grundwasser soll Deutschland seine 2017 geänderten Düngeregeln auf Druck der EU noch verschärfen. Nitrat gelangt hauptsächlich über Dünger aus der Landwirtschaft, etwa Gülle, ins Wasser und kann dort Tieren und Pflanzen schaden. Die Bundesregierung plant Änderungen ab Mai 2020, eine konkrete Einigung liegt aber noch nicht auf dem Tisch. Am Dienstag hatte es deshalb bereits Bauernproteste in Hannover gegeben.