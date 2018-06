Prozesse : Lange Haftstrafen gegen Jugendliche wegen versuchten Mordes

«Lust am Quälen»: Das Rostocker Landgericht hat zwei Jugendliche wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu hohen Haftstrafen verurteilt. Die beiden heute 17-Jährigen wurden zu sieben Jahren und zehn Monaten sowie sieben Jahren und vier Monaten Jugendstrafe verurteilt, wie das Landgericht am Freitag mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

von dpa

08. Juni 2018, 14:22 Uhr

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden damals 15 Jahre alten Jungen im Mai 2016 in Rostock einen stark betrunkenen Mann zunächst zusammenschlugen und dann die Jacke des bereits Verletzten mithilfe eines Deo-Sprays anzündeten. Die Tat hatte für großes Entsetzen gesorgt.

Aus Sicht des Gerichts haben die Verurteilten aus «Langeweile und Lust am Quälen» gehandelt. Jacke, Pullover und das T-Shirt des Opfers waren den Angaben zufolge fast komplett verbrannt. Der 36-Jährige habe in akuter Lebensgefahr geschwebt und schwere Brandverletzungen erlitten. Früheren Angaben zufolge musste er sechs Mal operiert werden. Ein Passant hatte den Verletzten in einem Gebüsch gefunden, in das die Täter ihn gelockt hatten, bevor sie ihn anzündeten.

Mit den jetzt verhängten Strafen ging das Gericht deutlich über das Strafmaß bei zwei früheren Verurteilungen hinaus. Im Dezember 2016 waren die Täter nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und acht Monaten sowie vier Jahren und vier Monaten verurteilt worden. In beide Prozessen wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, weil die Verurteilten minderjährig sind.