Kriminalität : Langeweile: Jugendlicher schießt gezielt auf Passanten

Ein Jugendlicher hat in Rostock-Lichtenhagen mit einer Softairwaffe aus einem Fenster auf Passanten geschossen. Die Opfer kamen mit «geringfügigen Verletzungen» davon, wie die Polizei mitteilte. Der 16-Jährige sagte der Polizei, er habe am Donnerstag und Freitag aus Langeweile aus dem Fenster der elterlichen Wohnung gezielt geschossen. Die Beamten fanden Waffen, Munition und verbotene Böller in der Wohnung. Gegen den Jugendlichen wird ermittelt.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 09:39 Uhr