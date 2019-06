Arbeitsmarkt : Langzeitarbeitslose auf Arbeitsmarkt bringen: Neues Konzept

Langzeitarbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern soll die Aufnahme einer Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt erleichtert werden. Das Wirtschaftsministerium und die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur haben Maßnahmen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt. Es gebe eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten, die regionalspezifisch ausgerichtet sind, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) vor einer Fachtagung heute in Stralsund. Ziel ist es nach seinen Worten, die Frauen und Männer in eine existenzsichernde und nachhaltige Erwerbstätigkeit zu bringen. Glawe und die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann, wollen das Konzept in Stralsund vorstellen. Auf der Tagung geht es zudem um das Teilhabechancengesetz, die Bürgerarbeit und Projekte zur Integration Langzeitarbeitsloser.

von dpa

28. Juni 2019, 02:30 Uhr

Im Mai waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 56 400 Menschen im Land arbeitslos gemeldet. 20 100 von ihnen - also mehr als jeder dritte - war langzeitarbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 6,9 Prozent. Die Zahlen für Juni werden am Montag bekanntgegeben.