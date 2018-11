Unfälle : Laserpointer schädigt Augenlicht eines Kindes dauerhaft

von dpa

01. November 2018, 17:11 Uhr

Gefährliche Laserpointer: In Schwerin ist ein 13-Jähriger mit einem Laserpointer derart geblendet worden, dass er bleibende Schäden an einem Auge erlitt. Ein anderes Kind habe mit einem solchen Gerät bei einem Herbstfeuer hantiert, teilte die Polizei auf Grundlage der Aussage des Opfers am Donnerstag mit. Jetzt suchen die Beamten weitere Zeugen des Vorfalls. Bei Laserpointern bestehen vor allem Risiken für die Augen, warnten de Beamten. Wegen der starken Bündelung treffe Laserstrahlung mit hoher Intensität auf eine kleine Fläche. Sichtbare Laserstrahlung erreiche in Sekundenbruchteilen die Netzhaut und könne sie wie im aktuellen Fall ernsthaft verletzen.