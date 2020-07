Ausbildung : «Last Minute-Aktion» am Ausbildungsmarkt: 366 Angebote

Das Wirtschafts- und Arbeitsministerium hat auf seiner Webseite «durchstarten-in-mv.de» 366 aktuelle Angebote für Ausbildungsstellen eingestellt. «Mit der Aktion wollen wir ganz gezielt auf freie Ausbildungsplätze in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam machen», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag. Er dankte den Unternehmern, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Schülern einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. «Das ist keine Selbstverständlichkeit und mancherorts auch eine Herausforderung, da einige Unternehmen um ihre eigene Existenz bangen.» Viele von ihnen versuchten dennoch, eine Ausbildung zu ermöglichen. «Wer heute ausbildet, erhöht die Chancen, den eigenen Fachkräftebedarf von morgen zu sichern», erklärte Glawe.

von dpa

10. Juli 2020, 13:35 Uhr