Unfälle : Laster fahren in Stauende: Zwei Verletzte auf der A 24

von dpa

28. Mai 2018, 15:24 Uhr

Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Lkw auf der Autobahn 24 sind am Montagnachmittag mindestens zwei Personen verletzt worden. Die Laster waren ersten Erkenntnissen zufolge an einem Stauende ineinander gefahren, teilte die Polizei mit. Grund für den Stau war die Bergung eines anderen Lkw, der am Morgen in einem einspurigen Baustellenbereich von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt war. Dafür musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Durch den zweiten Unfall verlängerte sich der Stau laut Polizei weiter, zeitweise war die rund acht Kilometer vom Unfallort entfernte Abfahrt Neustadt-Glewe die letzte frei zugängliche Anschlussstelle.