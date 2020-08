Einen in Westmecklenburg gestohlenen Sattelzug im Wert von rund 85 000 Euro hat die Polizei in Frankfurt an der Oder beschlagnahmt. Wie ein Polizeisprecher in Ludwigslust erklärte, stand das Fahrzeug am Montag am Stadtrand von Frankfurt (Oder) nahe der Autobahn 12.

03. August 2020, 20:00 Uhr