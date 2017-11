Unfälle : Lastwagen kommt bei Putbus von der Straße ab

Zum dritten Mal in dieser Woche ist im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Lastwagen von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Ein 30 Jahre alter Fahrer war am Freitagmorgen mit seinem Lkw auf der Landesstraße 103 in Richtung Bergen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen kurz hinter Putbus in den Graben fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Landesstraße musste für mehr als fünf Stunden gesperrt werden. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 52 000 Euro, hieß es. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.