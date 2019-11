Unfälle : Lastwagen mit Hühnern verunglückt: Fahrer verletzt

von dpa

28. November 2019, 09:03 Uhr

Ein mit Hühnern beladener Lastwagen ist am Donnerstagmorgen in Dambeck (Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer der Zugmaschine dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik kam. Der Lkw sei in einen Graben gerutscht und umgekippt. Die Unfallstelle auf Landesstraße 81 liegt an der Grenze zur Brandenburg und sei komplett gesperrt. Der Lkw sei mit mehreren tausend Hühnern beladen und soll möglichst schnell geborgen werden.