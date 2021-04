Unfälle : Lastwagenfahrer auf A20 schwer verletzt

Auf der Autobahn 20 ist ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall bei Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden.

Neukloster | Der 36-Jährige sei wegen Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn abgekommen und schließlich auf der linken Seite des Lastwagens liegengeblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersthelfer retteten demnach den Mann, der in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt soll ein Sachschaden v...

