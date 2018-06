Notfälle : Lauter Knall: Auto auf Bundesstraße abgebrannt

Ein erst zwei Jahre altes Auto ist am Dienstag auf der Bundesstraße 110 bei Demmin komplett abgebrannt. Der 55-jährige Fahrer hatte kurz hinter der Ortschaft Deven einen lauten Knall gehört, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Unmittelbar darauf habe es unter der Motorhaube gequalmt. Der Mann habe angehalten und sei ausgestiegen. In diesem Moment habe das Auto auch schon im Frontbereich zu brennen begonnen. Schnell habe das Feuer das gesamte Fahrzeug erfasst.

von dpa

06. Juni 2018, 08:28 Uhr

Die B110 musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Auch der Straßenbelag war von der Hitze des Feuers beschädigt worden. Als Ursache für den Autobrand nimmt die Polizei einen technischen Defekt an.