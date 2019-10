Gesellschaft : Leben auf wenig Raum: Der Traum vom Tiny House

von dpa

07. Oktober 2019, 06:34 Uhr

Die Verkleinerung der eigenen Lebensverhältnisse - das sogenannte Downsizing - und die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks sind derzeit vieldiskutierte Themen. Tiny Houses, also Mini-Häuser, scheinen diesen Wunsch in idealer Weise zu erfüllen. Sie sind in der Regel 20 bis 30 Quadratmeter klein, maximal 3,5 Tonnen schwer und teils auf einen Trailer montiert. Eine wachsende Zahl Hersteller steht bereit, bei der Erfüllung des Traumes von einem Leben ohne Ballast auf kleinem Raum in schöner Umgebung zu helfen.