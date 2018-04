Verbraucher : Lebenshaltungskosten im März höher als vor einem Jahr

von dpa

16. April 2018, 11:17 Uhr

Die Verbraucherpreise in Mecklenburg-Vorpommern sind seit März 2017 um 1,3 Prozent gestiegen. Verantwortlich für den Anstieg im März waren vor allem teurere Nahrungsmittel (plus 2,8 Prozent), wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Besonders große Preissprünge gab es demnach bei Butter (plus 26,4 Prozent) und Äpfeln (plus 30,7 Prozent). Fleisch und Wurst verteuerten sich um 3,1 Prozent. Kartoffeln hingegen waren im März 15,5 Prozent billiger als vor Jahresfrist. Im Februar hatte die jährliche Teuerungsrate noch bei 1,2 Prozent gelegen, im Januar allerdings bei 1,7 Prozent.