Statistik : Lebenshaltungskosten ziehen wieder an

Das Leben in Mecklenburg-Vorpommern wird wieder teurer. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, waren die Verbraucherpreise zur Jahresmitte um 1,6 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2016. Den Preisanstieg spürten Verbraucher auch beim Kauf von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken, die 3,1 Prozent teurer waren. Bei Molkereiprodukten und Eiern betrug der Preiszuwachs zum Vorjahr sogar 7,9 Prozent. Besonders teuer wurde laut Statistikamt Butter mit einem Plus von gut 40 Prozent. Nachdem Betreiber von Ölheizungen lange Zeit sehr preiswert tanken konnten, mussten sie bei einer Preisteigerung von 16,2 Prozent nun wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Kraftstoffpreise waren im Land im 1. Halbjahr 2017 durchschnittlich um 6,5 Prozent höher als 2016.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 11:54 Uhr