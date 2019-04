Prozesse : Lebenslange Haft für Raubmord in Schwerin gefordert

Der Prozess um den gewaltsamen Tod einer alten Dame bei einem Einbruch neigt sich dem Ende zu. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Raubmord. Dem 24 Jahre alten Angeklagten droht lebenslange Haft.

von dpa

08. April 2019, 14:34 Uhr

Im Prozess um den Raubmord an einer Schweriner Rentnerin hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten verlangt. Sie beantragte am Montag vor dem Landgericht Schwerin außerdem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der 24 Jahre alte Mann aus Schwerin, ein früherer Nachbar des Opfers, hatte gestanden, die 85-jährige getötet zu haben, als sie ihn Anfang September 2018 nachts bei einem Einbruch in ihrem Haus überraschte.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft tötete er aus Habgier und um eine andere Straftat zu ermöglichen. Der Verteidiger wertete die Tat als einen Raub mit Todesfolge. Die angemessene Strafe seien zehn Jahre Gefängnis. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.

Der gelernte Koch soll sich das Haus am Stadtrand von Schwerin ausgeguckt haben, weil er glaubte, es sei niemand zuhause. Nachdem er durch ein Badezimmerfenster eingestiegen war, so die Anklage, stand ihm im Schlafzimmer die alleinlebende Rentnerin gegenüber und schrie um Hilfe. In diesem Augenblick habe der Angeklagte sich entschieden, die Frau zu töten. Er soll sie gewürgt und ihr ein Kissen ins Gesicht gedrückt haben. Außerdem habe er auf sie eingeschlagen und -getreten haben, als sie bäuchlings auf dem Boden lag. Er habe erst von ihr abgelassen, als ihm die Kraft ausging. Er sei äußerst brutal vorgegangen, so die Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte soll das Haus zwei Stunden lang nach Wertsachen durchsucht haben. Er floh mit 150 Euro Bargeld, etwas Schmuck und Besteck, zwei Schließfachschlüsseln und zwei Briefmarkenalben. Noch auf dem Weg zurück zu seiner Wohnung soll er im Internet nach Informationen zu Strafen für Mord, Raub und Totschlag gesucht haben. Er stellte sich sechs Tage nach der Tat, als ihm klar wurde, dass die Ermittler auf seiner Spur waren.

Nach Ansicht des Verteidigers hat der Angeklagte spontan und überrascht gehandelt, aber nicht aus Habgier. Wegen seines Drogenkonsums und einer von einem Gutachter festgestellten Persönlichkeitsstörung sei er nur beschränkt schuldfähig. Das müsse beim Strafmaß berücksichtigt werden.