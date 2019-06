Lebensmittel : Lebensmittelprüfung: Keine Beanstandungen bei Spargelproben

Wenige Wochen vor dem offiziellen Ende der Spargelzeit hat das Rostocker Landesamt für Lebensmittelsicherheit das geerntete Gemüse für gut befunden. Es seien 20 Proben der weißen, teilweise grünen oder violetten Stangen analysiert worden, teilte das Landesamt am Dienstag mit. 13 stammten aus Mecklenburg-Vorpommern, bei sechs handelte es sich um «deutsche Ware» und eine kam aus Spanien. Die amtlichen Prüfer fanden nach eigenen Angaben bei Aussehen, Geruch und Geschmack keine Abweichungen.

von dpa

04. Juni 2019, 11:08 Uhr

Auch die Analyse auf 450 Pflanzenschutzmittel sei nahezu ergebnislos geblieben. Nur in einer Probe aus Mecklenburg-Vorpommern sei ein Mittel gegen Unkräuter nachgewiesen worden. Allerdings habe der Gehalt bei knapp der Hälfte der gesetzlich erlaubten Höchstmenge gelegen und könnte durch Wind und Ablagerung an den Spargel gekommen sein. Die Spargelzeit beginnt in der Regel Mitte/Ende April und endet traditionell am Johannistag am 24. Juni.