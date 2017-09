Gesundheit : Lebensretter-App soll Überlebenschancen erhöhen

Der Kreis Vorpommern-Greifswald gehört zu den dünn besiedelten Gebieten in Deutschland. Seit Dienstag kann dort Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, mit einer Lebensretter-App schneller geholfen werden. Qualifizierte Ersthelfer wie Ärzte, Krankenschwestern oder Feuerwehrleute, die sich zufällig in der Nähe des lebensbedrohlich Erkrankten befinden, werden per App auf ihrem Handy alarmiert. Sie würden dann mit Reanimationsmaßnahmen die ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Diese App sei kein Ersatz sondern eine Ergänzung der bestehenden Rettungskette, sagte der Initiator des Projektes, Professor Klaus Hahnenkamp.