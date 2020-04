Tourismus : Leere Strände auf Rügen: Strandkörbe vorerst im Depot

Auf Rügen bleiben die Strandkörbe trotz des guten Wetters vorerst im Depot. Weil ihre Vermietung in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise verboten ist, sieht es auch am Strand des Ostseebads Binz dieser Tage leer aus. «Normalerweise hätten wir die Strandkörbe bei so viel Sonne schon vor Ostern herausgestellt», erklärte Martin Kruggel vom Strandkorbverleih und -verkauf Strandkorb-Binz.

von dpa

28. April 2020, 17:28 Uhr

Wie für viele andere Akteure in der Tourismus-Branche fallen Kruggel durch das Vermietungsverbot wichtige Einnahmen weg. Personal, Lagerkosten und Fahrzeughaltung müssten trotzdem finanziert und bezahlt werden. «Auch die Laufkundschaft, die bei uns Strandkörbe kauft, fehlt», erklärte Kruggel. Derzeit lägen die Aussichten für die weitere Saison weiterhin im Unklaren, hieß es von Seiten der Kurverwaltung des Ostseebads Binz.

An anderen Stränden in Mecklenburg-Vorpommern, etwa in Warnemünde, sind bereits rund 150 Strandkörbe aufgestellt worden. Doch auch hier darf nicht vermietet werden. Die Körbe sind deshalb abgeschlossen oder verriegelt.