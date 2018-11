Bildung : Lehrer diskutieren über Auswirkungen der Digitalisierung

Rund 300 Lehrer haben am Samstag auf dem Schulkongress in Rostock über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Bildung und Schulalltag diskutiert. Der wachsenden Rolle der Digitalisierung in der Bildung müssten die Schulen Rechnung tragen, erklärte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) vor dem Treffen. In Workshops sollten verschiedene medienpädagogische Konzepte für natur- und gesellschaftswissenschaftliche Fächer vermittelt, in Fachvorträgen offene Fragen geklärt und Kenntnisse weitergegeben werden. Organisiert wurde das Forum vom Institut für Qualitätsentwicklung des Ministeriums.

von dpa

24. November 2018, 12:03 Uhr

«Sich in der digitalen Welt zurechtzufinden und sich selbstbestimmt in ihr zu bewegen, ist Teil dessen, was Schule jetzt und in Zukunft leisten muss», betonte Hesse. «Es ist Teil dessen, was die Lehrerinnen und Lehrer vermitteln können und müssen - und zwar unabhängig von ihrer Fächerkombination.» Sie verwies auf den seit diesem Schuljahr gültigen Rahmenplan «Digitale Kompetenzen», der fächerübergreifend vorgibt, was die Schüler über den Umgang mit digitalen Medien lernen sollen. Vom kommenden Schulhalbjahr an sollen zudem medienpädagogisch qualifizierte Lehrer an den Schulen ihre Kollegen weiterbilden.