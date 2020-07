Musik, Sport oder Kunst unterrichten, ohne dafür ausgebildet zu sein - das tun in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2500 Lehrer. Die Linke fragt, warum die Zugangsvoraussetzungen für das Studium dieser Fächer so hoch sind, dass viele an der Aufnahmeprüfung scheitern.

von dpa

23. Juli 2020, 08:41 Uhr