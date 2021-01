Landtag : Lehrermangel, Kinderarmut und Pflegekosten Themen im Landtag

Der Landtag in Schwerin setzt am heutigen Morgen (10.00 Uhr) seine Plenartagung fort.

Schwerin | Nach den Gesetzesberatungen am Vortag bestimmen nun Anträge der Oppositionsfraktionen die Tagesordnung. So beantragte die AfD Debatten unter anderem zur Behebung des Lehrermangels in Mecklenburg-Vorpommern, zur Sicherung der Energieversorgung und zu den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.