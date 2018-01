Bildung : Lehrermangel: MV braucht 900 Fachkräfte bis 2025

von dpa

31. Januar 2018, 16:53 Uhr

An den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern müssen bis 2025 nach der bisherigen Planung des Landes 904 Lehrer eingestellt werden. Ob die jährlich benötigten Lehrkräfte am Markt vorhanden sein werden, ist aber offen, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin am Mittwoch sagte. Es gibt bundesweit einen harten Kampf um Lehrkräfte: Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh fehlen bundesweit bis 2025 rund 35 000 Lehrer für die ersten Schuljahre. Der Grund dafür: Nach Berechnungen der Stiftung müssten bis 2025 knapp 105 000 neue Lehrer eingestellt werden, die Universitäten könnten bis dahin aber nur 70 000 Absolventen ausbilden. Aus Sicht der Lehrergewerkschaft GEW sind bei dem ermittelten Bedarf für Mecklenburg-Vorpommern die gestiegene Geburtenrate und die Zuwanderer nicht ausreichend berücksichtigt.