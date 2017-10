Schulen : Lehrertag: Pädagogen brauchen mehr Wertschätzung

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 11:04 Uhr

Die Wertschätzung der Landesregierung für Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern lässt nach Worten des Landesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Michael Blanck, zu wünschen übrig. Das Land sollte den vielen Kollegen, die mit Teilzeit seit den 1990er Jahren Massenkündigungen verhindert und dabei Einbußen hingenommen haben, entgegenkommen, sagte Blanck anlässlich des Norddeutschen Lehrertages am Samstag in Schwerin. Denkbar sei zum Beispiel, dass man Lehrern Altersteilzeit ermöglicht. Viele ältere Kollegen würden bisher unter erneutem Verzicht auf Rentenleistungen vorzeitig aus dem anstrengenden Dienst ausscheiden.