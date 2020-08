Bildung : Lehrerverband sieht Schulstart mit gemischten Gefühlen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sieht die Lehrergewerkschaft VBE dem bundesweit ersten Schulstart nach den Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Montag mit gemischten Gefühlen entgegen. «Natürlich haben wir Lehrerinnen und Lehrer auch ein Bauchgrummeln, wenn wir an den Schulstart denken und parallel sehen, dass die Infektionszahlen wieder steigen», erklärte der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Michael Blanck, am Samstag. «Und vor allem die Sorglosigkeit, die sich in der Gesellschaft anscheinend immer weiter breit macht, bereitet uns Sorgen.»

von dpa

01. August 2020, 13:14 Uhr