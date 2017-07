Forschung : Leibniz-Institute wollen für mehr Innovationen sorgen

Die fünf Leibniz-Institute in Mecklenburg-Vorpommern wollen in den nächsten drei Jahren Verfahren entwickeln, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschung und Wirtschaft zu verbessern. Das Bundesforschungsministerium unterstütze das Projekt mit insgesamt 1,5 Millionen Euro, teilte das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf (Landkreis Rostock) am Montag mit.