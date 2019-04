Kriminalität : Leiche auf Parkplatz: Polizei sucht mit Fotos nach Zeugen

von dpa

29. April 2019, 18:19 Uhr

Im Fall des in Ludwigslust in seinem Auto tot aufgefundenen Mannes sucht die Polizei nun mit dem Klarnamen des Toten und Fotos nach Zeugen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 59 Jahre alten Mann aus der Umgebung von Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim), der seit Neujahr vermisst wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut Obduktionsergebnis ist der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes geworden, die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Gesucht werden Zeugen, die wissen, wo der Mann am 31. Dezember 2018 gewesen ist und wann dessen Auto auf dem Parkplatz abgestellt wurde. Außerdem suchen die Ermittler Fotos, die den Parkplatz und dessen Umgebung zeigen und zwischen dem 31. Dezember und dem 17. April aufgenommen worden sind.