Notfälle : Leiche aus der Warnow identifiziert: Mann ist ertrunken

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 11:58 Uhr

Einen Monat nach dem Fund einer Leiche im Schilfgürtel der Warnow in Rostock ist die Identität des Toten geklärt. Es handele sich um einen 37-jährigen Mann aus Polen, teilte die Polizeiinspektion Rostock am Dienstag mit. Der Mann sei ertrunken, Anhaltspunkte für eine Straftat gebe es nicht. Die Identifizierung war den Angaben zufolge schwierig, weil der Mann unter falschem Namen in Rostock lebte und keinen festen Wohnsitz hatte. Der Tote war Anfang Dezember von einem Spaziergänger gefunden worden.