Notfälle : Leiche aus der Warnow in Rostock geborgen

von dpa

22. März 2019, 05:29 Uhr

Einsatzkräfte haben in Rostock eine Leiche in der Warnow gefunden. Zuvor hatte es Hinweise auf Kleidungsstücke am Ufer des Flusses gegeben, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge, handelt es sich um einen 36-Jährigen, wobei es keine Hinweise auf eine Straftat gibt. Polizei und Feuerwehr hatten rund eineinhalb Stunden nach dem Mann gesucht. Es waren unter anderem zwei Rettungstaucher, ein Hubschrauber sowie ein Rettungsboot im Einsatz.