Kriminalität : Leiche im Kleingarten: Obduktion soll Todesursache klären

03.Jan.2018

Der 51-Jährige war am Dienstagvormittag in der Nähe des Fundortes festgenommen worden. Er hat laut Polizei bereits eingeräumt, den 36-Jährigen getötet zu haben. Unklar sei aber noch, ob es sich um Totschlag oder Mord handelte, sagte der Sprecher.

Passanten hatten das Opfer am Dienstag in einem Garten in der Anlage am Mühlendamm liegen sehen. Der alarmierte Notarzt und Retter konnten allerdings nur noch den Tod feststellen und riefen die Polizei. Der 51-Jährige war dabei beobachtet worden, wie er aus dem betreffenden Garten kam und wurde deshalb festgenommen. Beide Männer stammen aus Neubrandenburg. Zum möglichen Motiv und weiteren Details machte die Polizei bisher keine Angaben.