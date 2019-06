Kriminalität : Leiche im Kofferraum: Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

von dpa

06. Juni 2019, 17:56 Uhr

Im Mordfall Detlef Stagneht hat die Staatsanwaltschaft Rostock eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Der seit Silvester 2018/2019 als vermisstgeltende Mann war am 21. April im Kofferraum eines Autos auf der Parkstraße in Ludwigslust gefunden worden. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter und zu deren Verurteilung führen, hat die Staatsanwaltschaft nun die Belohnung ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rostock unter der Telefonnummer 038208-8882222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.