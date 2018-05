Kriminalität : Leiche in Teterow gefunden: Polizei ermittelt

von dpa

06. Mai 2018, 16:20 Uhr

In einem Wald bei Teterow (Landkreis Rostock) ist eine Leiche entdeckt worden. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die «Schweriner Volkszeitung» berichtete, dass die Ermittler ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Bei dem Toten handele es sich um einen 34 Jahre alten Teterower. Wanderer hätten den Mann am Samstagnachmittag mit massiven Kopf- und Nackenverletzungen ganz in der Nähe eines Ehrenmals gefunden. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.